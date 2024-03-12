Увеличение урожая ожидается только по сое.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает потенциальный урожай в 2024 году на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных, в то время как урожай 2023 года, по оценке ассоциации, составил 82,6 млн тонн зерновых и масличных.

Текущий прогноз базируется на средних погодных условиях за последние 5 лет, поэтому улучшение или ухудшение данных условий весной и летом могут внести свои коррективы, заявляют в ассоциации.

"Потенциальное снижение урожая в новом сезоне будет вызвано сокращением посевных площадей в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта", – объясняют в УЗА.

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При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить около 43,7 млн тонн. В текущем сезоне, по оценке ассоциации, экспорт зерновых и масличных может достичь 53,1 млн тонн в условиях беспрепятственной работы украинского морского коридора и Дунайского пути.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 20 млн тонн (против 22 млн тонн в прошлом году), при этом потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 может составить около 13 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходящие остатки составят 2,4 млн тонн.

Урожай ячменя в 2024 году также будет меньше – по оценке УЗА, он может составить 4,6 млн тонн (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенциальный экспорт можно ожидать на уровне около 2 млн тонн.

Ожидания относительно урожая кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под кукурузой.

"Аграрии несут убытки из-за слишком низких закупочных цен на нее, которые обусловлены снижением цены на мировом рынке. Поэтому, УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн тонн, что на 3 млн тонн меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Что касается сои, то это едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее прибыльности в этом году. Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн т (против 4,9 млн тонн в 2023 году).

Украинский урожай – последние новости

Согласно прогнозу Минагрополитики, в Украине ожидается, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, хотя при наихудшем сценарии они могут немного уменьшиться. По словам министра Николая Сольского, прошлой осенью аграрии засеяли меньшую площадь озимой пшеницы из-за плохой погоды, и это может заставить их увеличить посевные площади яровой пшеницы.

Вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков накануне заявил, что Украина имеет целью вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского союза.

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