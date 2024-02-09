Прошлой осенью аграрии засеяли меньшую площадь озимой пшеницы из-за плохой погоды, отметили в ведомстве.

В Украине ожидают, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, хотя в худшем случае они могут немного уменьшиться.

"Я не ожидаю кардинальных изменений относительно посевных площадей. Если посевные площади будут меньше, то это будет очень незначительное уменьшение", - цитирует Reuters министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.

Он отметил, что прошлой осенью аграрии засеяли меньшую площадь озимой пшеницы из-за плохой погоды, и это может заставить их увеличить посевные площади яровой пшеницы.

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"Увеличения общей посевной площади однозначно не будет. Я признаю ее сокращение, и сразу возникает вопрос, что тогда сеять? У нас только три варианта - подсолнечник, соя и кукуруза", - сказал министр.

По его словам, фермеры будут пытаться увеличить посевные площади сои, но серьезным препятствием может стать нехватка высококачественных семян. Он также отметил, что сравнительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот не позволят в будущем увеличить его посевные площади.

Сольский рассказал, что дефицит средств у фермеров из-за войны и трудностей с экспортом заставили их экономить и использовать семена пшеницы более низкого качества.

Он указал, что озимая пшеница пока пережила зиму без серьезных повреждений, но качество будущего урожая неизвестно.

"Есть одна проблема-мне кажется, что семена у нас становятся все хуже и хуже. Мне кажется, что фермеры экономят на семенах озимой пшеницы... и это одна из причин худшего качества пшеницы", - отметил министр.

Посевы озимых в Украине - последние новости

По результатам осенней посевной, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, украинские аграрии вдвое уменьшили количество посевных площадей под озимые по сравнению с довоенными показателями.

Как он объясняет, это произошло в результате оккупации части украинских территорий, опасности в прифронтовых зонах, заминирования, а также из-за засухи в начале посевной кампании и недостатка средств у аграриев.

В результате, по словам эксперта, пшеницей было засеяно около 3,8 миллиона гектаров. Однако, как он отметил, это никак не скажется на продовольственной безопасности страны.

Вместе с тем в 2023/2024 маркетинговом сезоне посевные площади под озимой пшеницей на оккупированных территориях Украины сократились почти на 10%.

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