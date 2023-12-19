Министр агрополитики Николай Сольский подчеркнул, что этому способствовала погода.

В Украине в этом году получили рекордную урожайность с одного гектара за всю историю, сообщили в профильном министерстве со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского во время пресс-конференции.

"Украинские фермеры показали всему миру насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода конечно помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов", – подчеркнул он.

Министр отметил, что несмотря на тяжелое военное время и сложные обстоятельства, большинство аграриев планируют и в дальнейшем заниматься своим делом.

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В свою очередь заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич отметил, что помощь международных партнеров в течение полномасштабного вторжения помогает поддержать работу аграрного сектора.

Он добавил, что в следующем году также продолжат действовать программы поддержки фермеров: доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработки.

Урожай 2023

В первой половине декабря Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз производства урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн. Показатель пересмотрели благодаря рекордной урожайности именно зерновых.

В частности, валовое производство зерновых культур увеличится до 59,7 млн тонн. Объемы сбора масличных остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн.

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