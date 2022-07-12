Украина экспортировала благодаря созданным Евросоюзом "Путям солидарности" почти 6 млн тонн аграрной продукции.
Об этом сообщила пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.
"Наши "Пути солидарности" между Украиной и ЕС работают над устранением задержек с поставками украинского зерна и улучшением импортных и экспортных потоков", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала создания с помощью "Путей солидарности" Украина экспортировала 5,8 млн тонн.
Также в представительстве отметили, что благодаря "Путям солидарности" в июне был удвоен объем экспорта - почти 2,5 млн тонн.
Вместе с тем Еврокомиссия предоставила техническую поддержку Украине, Молдове и странам ЕС для упрощения и ускорения таможенных и пограничных процедур для экспорта украинской агропродукции.
В рамках комплекса мероприятий 29 июня ЕС подписал соглашения о грузовых перевозках с Украиной и Молдовой для облегчения процедур во время транзита и перевозок между странами.
Напомним, 12 мая Европейская Комиссия сообщила, что открывает "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что это маршруты, которые позволят ускорить экспорт и работу таможен между Украиной и странами ЕС.
Чтобы ускорить логистику, Еврокомиссия также создаст специальную платформу для упрощенного пересечения границы по "линии солидарности" и будет рекомендовать участникам рынка ЕС предоставить дополнительные грузовые автомобили и другие мощности для транспортировки.
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