Благодаря экспорту "Путями солидарности" Украина получает крайне необходимые доходы, отметили в Евросоюзе.

Украина экспортировала благодаря созданным Евросоюзом "Путям солидарности" почти 6 млн тонн аграрной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.

"Наши "Пути солидарности" между Украиной и ЕС работают над устранением задержек с поставками украинского зерна и улучшением импортных и экспортных потоков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала создания с помощью "Путей солидарности" Украина экспортировала 5,8 млн тонн.

Также в представительстве отметили, что благодаря "Путям солидарности" в июне был удвоен объем экспорта - почти 2,5 млн тонн.

Вместе с тем Еврокомиссия предоставила техническую поддержку Украине, Молдове и странам ЕС для упрощения и ускорения таможенных и пограничных процедур для экспорта украинской агропродукции.

В рамках комплекса мероприятий 29 июня ЕС подписал соглашения о грузовых перевозках с Украиной и Молдовой для облегчения процедур во время транзита и перевозок между странами.

Напомним, 12 мая Европейская Комиссия сообщила, что открывает "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что это маршруты, которые позволят ускорить экспорт и работу таможен между Украиной и странами ЕС.

Чтобы ускорить логистику, Еврокомиссия также создаст специальную платформу для упрощенного пересечения границы по "линии солидарности" и будет рекомендовать участникам рынка ЕС предоставить дополнительные грузовые автомобили и другие мощности для транспортировки.

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