Комплекс мероприятий направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

Европейская Комиссия запускает комплекс мер "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности, поэтому в ЕС отмечают необходимость создания альтернативных маршрутов.

"В результате вторжения России в Украину и блокады ею украинских портов, украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары уже не могут быть доставлены по назначению. Такая ситуация грозит глобальной продовольственной безопасности, поэтому срочно необходимо создать альтернативные логистические маршруты с использованием всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Пути солидарности" предоставят Украине возможность экспортировать зерно, а также импортировать необходимые ей товары - от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений.

По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, комплекс мер направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

"20 миллионов тонн зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС. Это колоссальный вызов, поэтому необходимо скоординировать и оптимизировать логистические цепи, установить новые маршруты и избегать, насколько это возможно, задержек", - отметила Велян.

По ее словам, этот план касается как экстренных решений, так и средне- и долгосрочных мер, которые должны улучшить присоединения и интеграции инфраструктуры Украины с ЕС.

"Как относительно краткосрочных, так и долгосрочных решений, мы будем работать с украинскими властями, а еще, в частности, тесно сотрудничать с соседними странами-членами, которые во время этого кризиса не жалели усилий для помощи", - сказала Велян.

В Еврокомиссии отметили, что "тысячи" грузовиков и фургонов застряли на украинской стороне границ ЕС, при этом среднее время ожидания для прохождения составляет 16 дней, а на некоторых границах оно растет до 30 дней.

Национальной власти также предлагается применять "максимальную гибкость" для ускорения процедур в пунктах пересечения границы" и работать над обеспечением дополнительных мощностей для временного хранения украинского экспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине. Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

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