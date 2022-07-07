Следующей страной Евросоюза, куда Украина начнет экспортировать энергоресурс, станет Венгрия.

Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию в размере 50 МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные на сайте оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго".

Согласно информации на сайте, сейчас Украина экспортирует в Польшу 200 МВт-ч, в Молдову – 160 МВт-ч, а к Румынии и Словакии по 50 МВт-час.

Таким образом, общие экспортные объемы электроэнергии сейчас составляют 460 МВт-ч, при этом импорт не происходит.

По данным пресс-службы "Укрэнерго", следующей страной Евросоюза, куда Украина начнет экспортировать энергоресурс, станет Венгрия.

Как сообщал УНИАН, с 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния.

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта. В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - до Молдовы.

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