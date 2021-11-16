Лидер среди импортеров отечественных зерновых - Китай.

За январь-сентябрь 2021 года Украина увеличила выручку от экспорта зерновых и зернобобовых на 15% (до 7,8 млрд долл.) по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, однако объем экспорта уменьшился более чем на 13% - 32,7 млн т.

Об этом сообщает ННЦ "Институт аграрной экономики" со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра Богдана Духницкого.

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"За девять месяцев 2021 года за границу было продано 13,1 млн т пшеницы (3,1 млрд долл. США), кукурузы – 15,1 млн т (3,6 млрд долл. США), ячменя – 4,2 млн т (0,9 млрд долл. США)", - говорится в сообщении.

Крупнейшим импортером отечественных зерновых, как отмечают в Институте агроэкономики, является Китай, его доля от стоимостных объемов поставок составляет около 23% - 1,8 млн долл.

Значительные доли в экспорте украинского зерна составляют Египет (10,8%), Индонезия (8,1%), Турция (5,7 %), Нидерланды (5,2%), Иран (4,4%), Испания (3,7%) и Ливия (3,0 %). В общем эти страны составляют 64% от экспортной выручки.

Урожай 2021 года:

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Автор: Алёна Кириченко