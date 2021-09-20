Экспорт ржи значительно превышает прошлогодний показатель.

По состоянию на 20 сентября 2021 г объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2021/22 МГ составил 11,55 млн т, что на 1,1 млн т или 10% выше показателя минувшего года (10,5 млн т).

Об этом сообщает Agroportal.ua.

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С начала сезона пшеницы экспортировано почти 6,9 млн т, что на 4% меньше, чем в минувшем сезоне.

Экспорт ячменя на внешние рынки составил 3,23 млн т (+22%).

Экспорт ржи составил 22,6 тыс. т, что значительно превышает прошлогодний показатель (1,7 тыс. т).

Кукурузы экспортировано 1,39 млн т, что более чем вдвое больше прошлогодних показателей.

Экспорт украинской муки с начала сезона составил 31,7 тыс. т, что на 31% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.

Урожай 2021 года:

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Автор: Елена Коваленко