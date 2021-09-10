По состоянию на 10 сентября аграрии намолотили 45 млн тонн зерна.

Украинские аграрии продолжают уборку зерновых и зернобобовых культур, нынешний урожай которых может установить новый рекорд, обогнав показатель 2019 года, когда было собрано 75 млн тонн.

Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 10 сентября в Украине намолочено 45 млн тонн зерна, из которых пшеницы – рекордное количество 32,9 млн тонн. Также на текущую дату аграрии намолотили почти 11 млн тонн ячменя, 2,8 млн тонн рапса и 570 тыс. тонн гороха.

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Отмечается, что аграрии приступили к уборке поздних зерновых культур, в частности, гречихи, которой намолочено уже 27,9 тыс. тонн.

Сельхозпроизводители 11 областей проводят сбор проса, а в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях его уже завершили.

Аграрии Винницкой, Ривненской и Черкасской областей начали копать сахарную свеклу, которых собрано 148 тыс. тонн, или 1% к прогнозу.

Также в нескольких областях начался сбор масличных культур, а именно подсолнечника и сои.

Что будет с ценами:

Эксперты предупреждают: украинцы могут и не ощутить удешевления продуктов, поскольку на цены влияет множество других факторов и, в первую очередь, цены на мировом рынке.

"Высокие цены на мировых рынках будут способствовать росту цен на внутреннем рынке Украины. Средняя закупочная цена на пшеницу 2-го класса сейчас находится на уровне 6,8 тыс. гривень за тонну. Для сравнения год назад она составляла около 6 тыс. за тонну. То есть, несмотря на рекордный урожай, нас ожидает дальнейший рост цен на муку, крупы и хлеб", – прогнозирует кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Уборка урожая: что необходимо знать

По состоянию на конец августа 2021 года украинские аграрии завершали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, урожай которых в 2021 году может быть рекордным.

По состоянию на 20 августа земледельцы обмолотили 9,2 млн га посевных площадей, что составляет 98% от прогноза. Также они собрали 43,7 млн тонн зерна. В частности, за последнюю неделю намолочено 4,2 млн тонн зерновых.

В разрезе культур, пшеницы собрано 32 млн тонн, что на 7 млн тонн больше, чем за весь 2020 год. Также собрано более 10 млн тонн ячменя и почти 560 тысяч тонн гороха.

Автор: Анна Нагорная