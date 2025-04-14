Максим Гопка указал, что есть риск потери части урожая.

Похолодание с заморозками, наблюдавшееся на прошлой неделе, может оказать негативное влияние на урожай плодовых деревьев и некоторых ягод.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

"Ситуация является достаточно критической, особенно для раннецветущих плодовых деревьев, таких как абрикосы, персики, вишни. Снег в сочетании с низкими температурами может привести к повреждению или полному отмиранию цветочных почек, что значительно снижает потенциальный урожай", - сказал эксперт.

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По его словам, снижение температуры может оказать негативное влияние на различные фрукты и ягоды: из плодовых культур - это абрикосы, вишни, черешня, относительно ягод - клубника, смородина.

При этом Максим Гопка отметил, что предварительные прогнозы по урожаю косточковых культур остаются осторожно-оптимистичными.

"Есть риск потери части урожая из-за заморозков. Окончательную оценку можно будет предоставить после завершения фазы цветения и наступления стабильного тепла", - подчеркнул аналитик.

Погода в Украине

Начало апреля в Украине запомнилось значительным похолоданием с заморозками и снегом. Ситуация начала улучшаться в субботу, 12 апреля.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с Вербного воскресенья (13 апреля) в Украине будет царить солнечная и теплая погода, которая продлится вплоть до Пасхи (20 апреля). Температура воздуха, по ее прогнозу, составит от +13...+19 градусов до почти летних +17...+23 градусов.

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