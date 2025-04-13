Будет очень тепло, но в некоторых регионах пройдут дожди.

С сегодняшнего дня - Вербного воскресенья - в Украине будет царить солнечная и теплая погода, которая продлится вплоть до Пасхи. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

"В Украине вплоть до Пасхи будет теплая комфортная погода, преимущественно сухая, только в западных областях на неделе будут проходить периодические дожди", - порадовала она.

Что касается температуры воздуха, то, по прогнозу Диденко, она составит от +13...+19 градусов до почти летних +17...+23 градусов.

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В Киеве, по прогнозу Диденко, дождей на этой неделе не будет - только солнечная и теплая погода.

Погода в Украине

13 апреля, в Вербное воскресенье, воздух в Украине прогреется до +10°...+13°, а на западе будет до +17°. Существенных осадков не ожидается, только местами на юге могут покапать небольшие дожди.

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что на Пасху в Украине будет тепло, +14...+20 градусов.

Согласно народным приметам, если в Вербное воскресенье стоит теплая и ясная погода, то это к теплому и раннему лету и хорошему урожаю, а если поднялся ветер - жди прохладного лета. А заморозки в этот праздник тоже не должны пугать - по приметам, это гарантирует щедрый урожай пшеницы.

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