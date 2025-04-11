Уже завтра погода в столице стабилизируется и начнет улучшаться.

В субботу, 12 апреля, погода в Киеве начнет улучшаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью в столице еще будет холодно, температура снизится до 0°...-1°, а уже днем воздух прогреется до +8°...+9°. Осадков в субботу не ожидается, на смену им придет практически безоблачная погода с большим количеством солнца.

Ветер стихнет до более комфортного, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 742-748 миллиметров ртутного столба.

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В субботу, 12 апреля, в Украину начнёт постепенно приходить весенняя погода, сменяя зимний холод. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, уже завтра температура воздуха начнёт повышаться, хотя предстоящей ночью в некоторых регионах ещё возможны заморозки.

По ее данным, в течение дня 12 апреля по стране ожидается температура от +7 до +12 градусов, а на территории Луганской и Харьковской областей — до +14 градусов.

Осадков в этот день будет немного: ночью в западных областях возможен мокрый снег, а днём на юго-востоке ещё сохранятся последствия циклона — дождь, мокрый снег и порывистый ветер.

В столице 12 апреля пройдёт без осадков. Ночью температура опустится до нуля, а днём воздух прогреется до +7...+9 градусов.

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