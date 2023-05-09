Сейчас таможня готовит документы для передачи в суд.

Нескольким украинским экспортерам удалось протащить за границу "левый" подсолнечник на 2 млрд грн. как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, речь идет о трех отечественных экспортерах, в документах которых в качестве получателя значилась одна и та же чешская компания.

"Украинские предприятия подали для таможенного оформления груз - "семена подсолнечника". Согласно сопроводительным документам эта сельскохозяйственная продукция направлялась в Болгарию, а договор на ее поставку был заключен с чешской компанией", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что у одесских таможенников возникли сомнения в достоверности предоставленной информации. Поэтому они инициировали проверку и направили международные запросы. В частности, специалисты запросили подтверждение условий прямой транспортировки товара в Болгарию как страну-получателя. Кроме того, надо было выяснить, соответствуют ли действительности внешнеэкономические отношения украинских экспортеров с чешской компанией.

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"Сейчас выяснилось: никаких контрактов с украинскими компаниями чешское предприятие не подписывало. Печать, которая указана на контракте, – недействительна. Более того, банковский счет чехов, который указан в сопроводительных документах на груз, реальному счету иностранной компании не соответствует", - добавили в пресс-службе.

Где сейчас находится "левый" подсолнечник – неизвестно. Как отмечают таможенники, сейчас в отношении руководителей украинских предприятий-экспортеров составлено 89 протоколов на общую сумму более 2,251 млрд грн. речь идет о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Соответствующие документы готовятся для передачи в суд.

В пресс-службе уточнили: именно Фемида должна решить вопрос, относительно виновности экспортеров. То есть, если факт нарушения будет доказан в суде, казна нашего государства пополнится на указанную сумму – более 2 млрд грн, которые внесут экспортеры.

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