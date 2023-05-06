При этом в Молдове пообещали сохранить транзит через свою территорию.

Молдова официально предупредила Украину о намерении запретить импорт украинской агропродукции, при этом пообещав сохранить транзит через свою территорию.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Молдовы, об этом глава молдавского ведомства Владимир Боля уведомил министра агропромышленности Украины Николая Сольского во время встречи.

"Вице-премьер-министр Владимир Боля сообщил о намерении Республики Молдова присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходждением из Украины, с сохранением транзита через террриторию страны", - говорится в сообщении.

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Также в молдавском ведомстве раскрыли причины такого решения.

В частности, отмечается, что в связи з большими остатками зерна на складах местные фермеры начинают беспокоиться о наличии места для нового урожая. Также ситуация усложняется тем, что внутренний экспорт агропродукции внутри страны снизился, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах.

В то же время Боля подчеркнул, что его страна открыта для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем аграриев обоих народов и готова к конструктивному диалогу.

Проблемы с экспортом украинского зерна в ЕС

В апреле ряд стран запретили импорт украинского зерна в связи с протестами местных аграриев. Первой такой страной стала Польша, а вслед за ней о таком запрете объявили Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.

Позже по итогам переговоров Еврокомиссия договорилась с этими пятью странами о снятии запрета на импорт украинской агропродукции. Однако при этом был введен запрет на ввоз 4 видов продукции: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

По данным НБУ, потери Украины от апрельского запрета агроэкспорта превысили 200 млн долл.

Ранее Украина предложила Молдове стать частью транзитного корридора для обхода блокады украинских портов.