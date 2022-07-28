Из Украины семена подсолнечника вывозят на заводы в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

С оккупированных территорий Украины рашисты вывозят краденые украинские семена подсолнечника.

Об этом сообщает "Российская служба BBC".

Объявления о вывозе подсолнечника с оккупированных украинских территорий публикуют, среди прочего, в закрытом чате в WhatsApp на 500 участников.

"Семя. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг, сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде российские блокпосты. Машины везде по зеленой", - приводят журналисты BBC пример объявлений.

Перевозчиков для вывоза украинского подсолнечника ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов, пишет издание.

Из Украины семена подсолнечника вывозят на заводы в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Среди адресов в чатах по перевозке упоминается завод в Воронежской области, который входит в группу "Благо" и предприятия агропромышленных групп России - "Юг Руси" в Ростовской области.

Вас также могут заинтересовать новости: