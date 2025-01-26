Цены на огурцы в Украине удивили: сколько стоит килограмм сейчас

Несмотря на падение цен, огурцы в Украине продаются в среднем на 27% дороже, чем год назад.

В Украине наблюдается тенденция к снижению цен на тепличные огурцы, хотя предложение ограничено. Производители вынуждены идти на уступки из-за низкого спроса и ухудшающегося качества.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что с начала текущей недели огурец подешевел в среднем на 11%. Овощ отдают по оптовым ценам в пределах 90–125 грн/кг ($2,14-2,98/кг). Хотя еще неделю назад максимальные цены были до 140 грн/кг ($3,34/кг).

Отмечается, что розничные сети и оптовые компании значительно уменьшили объемы закупок овощей из-за снижения спрос со стороны покупателей.

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Несмотря на существенное падение цен, сегодня тепличные огурцы в Украине продаются в среднем на 27% дороже, чем год назад. При этом указано, что предложение овоща в местных комбинатах низкое, а поставки импортной продукции нестабильные. Кроме того, большая часть украинских теплиц планируют выйти с новым оборотам огурцов ближе к концу февраля.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 113,80 грн/кг.

При этом в АТБ огурцы можно купить 113,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 124 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово. Производители массово снижали цены на лук из-за ухудшения качества продукции в хранилищах. В то же время цены на сладкий перец продолжили расти, а также дороже, чем неделей ранее, продавались томаты.

При этом цены на морковь росли из-за высокого спроса на качественный овощ в условиях ограниченного предложения. Также подскочили цены на картошку из-за общего сокращения предложения местного картофеля.

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