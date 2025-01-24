В Украине снова дорожает картошка: сколько сейчас стоит килограмм

Ожидается, что овощ еще будет дорожать.

После непродолжительного периода стабильности отпускные цены на картошку в Украине снова начали расти. Главной причиной подорожания стало общее сокращение предложения местного картофеля, потому что основной объем овоща продали еще в первой половине текущего сезона.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в результате цены на картошку поднялись до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг.), что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом оптовики жалуются на дефицит качественного картофеля от местных производителей. Фермеры считают, что качества овоща связано с неблагоприятными погодными условиями в период уборки. Кроме того, посадочный материал в 2024 году был не самого высокого качества.

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Цены на картошку в Украине уже в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. При этом многие участники рынка уверены, что в ближайшее время темпы удорожания овоща ускорятся из-за информации о возможном дефиците качественного картофеля.

Цены на картофель в супермаркетах Украине

В Auchan овощ продают по 28,85 грн/кг.

В АТБ картофель можно купить по 25,89 грн/кг.

В Сильпо цены на картофель стартуют от 29,60 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово. Производители массово снижали цены на лук, на фоне стремительного ухудшения качества продукции, заложенной в хранилища.

В то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти, а также дороже, чем неделей ранее, продавались томаты.

При этом цены на морковь начали расти из-за высокого спроса на качественный овощ в условиях ограниченного предложения.

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