Денис Марчук отметил, что сейчас наблюдается снижение цен на яйца.

В зимний период больше всего подорожали те продукты, которые в это время в нашей стране не производят, но они есть на хранении, и в первую очередь речь идет об овощах. На цену преимущественно повлиял сезонный фактор.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН напомнил, что недавно подешевели морковь и лук. По его словам, снижение цены временное, и обусловлено порчей этих овощей.

"Аграрии отправляют эти овощи на продажу, и уже в феврале может возникнуть определенный дефицит этой продукции, и ее стоимость снова пойдет вверх. Когда в Украине появятся ранние овощи под открытым грунтом, тогда ожидается снижение стоимости этих продуктов", - пояснил эксперт.

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При этом он напомнил, что в осенне-зимний период также растут цены на молочную продукцию, и это связано с тем, что уменьшается объем надоев и во время войны сократилось поголовье коров.

"На цены на молоко влияет не только сезонность, но и то, что Украина начала достаточно активно экспортировать молочную продукцию на внешние рынки. Для экспортной продукции используется молоко экстракласса. Это молоко производят не домохозяйства, а фермы. За это молоко есть достаточно большая конкурентная борьба, и поэтому растет его стоимость", - отметил эксперт.

Он указал, что сейчас наблюдается снижение цен на яйца, поскольку их производство увеличилось, вернулось на довоенный уровень, а спрос на этот продукт не такой большой, потому что сократилось количество населения. По его мнению, ближе к весне стоит ожидать частичное удешевление яиц.

"Если говорить, о мясе, то стоимость свинины и говядины стабильна. Больших скачков стоимости этих продуктов вверх или вниз нет. Снижение стоимости мяса может произойти накануне Пасхального поста, поскольку в этот период традиционно уменьшается потребление мясных продуктов. Но после поста - когда начнутся пасхальные и майские праздники, объемы потребления мяса увеличатся, и это может привести к частичному росту цен на свинину. Говядина достаточно дорогая и не пользуется большим спросом, ее стоимость стабильно держится на уровне более 300 гривень за килограмм, и такая цена будет сохраняться. А вот свинина во время пасхальных и майских праздников может немного подорожать - в пределах 5%", - пояснил Марчук.

Цены в Украине - Госстат

В декабре 2024 года оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость продукции, реализованной на внутреннем украинском рынке, повысилась на 28,9%, тогда как экспортные цены выросли на 15,9%.

Отмечается, что в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий общий рост цен составил 21%. При этом в пределах Украины они выросли на 18,6%, а за пределами Украины - на 32%.

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