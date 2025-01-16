В Украине цены на помидоры неожиданно пошли вверх: сколько стоит килограмм

Помидоры уже продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года

В Украине дорожают тепличные помидоры. Фермеры повышают цены на фоне заметного сокращения предложения на украинском рынке.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что основным поставщиком продукции сейчас традиционно выступает Турция, но последние несколько недель в стране неблагоприятные погодные условия, из-за чего существенно сократились поставки овощей.

Таким образом, сегодня томаты в Украине оптом предлагаются к продаже по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом эксперты считают, что сильнее повысить цены продавцы не рискнут из-за слабого спроса.

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На данный момент тепличные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. В то же время участники рынка считают, что подорожание - временное явление, и не исключают, что уже на следующей неделе томаты вновь начнут дешеветь.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 99,90 гривни за килограмм.

При этом в АТБ томаты продают со скидкой по 89,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 104,50 грн/кг.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что в Украине сейчас можно наблюдать некоторое падение цен на яблоки. В среднем стоимость этих фруктов в супермаркетах на этой неделе (по состоянию на 14 января) начала немного снижаться.

По его словам, скорее всего, цены пошли вниз вследствие уменьшения спроса после новогодних праздников. Сейчас стоимость яблок в среднем колеблется от 27 до 30 гривень за килограмм.

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