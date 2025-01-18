В Украине падают цены на лук: сколько сейчас стоит килограмм

Лук в Украине в среднем уже на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на лук в Украине начали снижаться. Главными причинами стремительного удешевления стало снижением качества овоща, заложенного в хранилища в 2024 году, и снижение спроса.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в результате таких ценовых корректировок репчатый лук на сегодняшний день поступает в продажу по 9-15 грн/кг ($0,21-0,36/кг), в зависимости качества и объемов партий предлагаемой продукции, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, те производители, которые в первой половине сезона решили приостановить продажи, открыли хранилища, и предложение репчатого лука резко выросло, что в свою очередь привело к падению отпускных цен.

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Отмечается, что сейчас лук в Украине предлагается в среднем уже на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Фермеры считают, что спад спроса на лук и снижение цен характерны для данного периода, и скорее всего, торговля активизируется только к концу февраля, когда с рынка уйдет большая часть продукции среднего и низкого качества.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 15,40 грн/кг.

При этом в АТБ его продают по 14,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на лук стартуют от 16,30 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине начали снижаться цены на морковь. Производители отметили, что качество овощей оставляет желать лучшего - процент отбраковки намного выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом дорожают тепличные помидоры на фоне заметного сокращения предложения на украинском рынке.

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