В Украине снова дорожает морковь: сколько уже стоит килограмм

Цена на качественный овощ уже среднем в 2,4 раза выше, чем год назад.

На этой неделе в Украине цены на морковь снова начали расти. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественный овощ в условиях ограниченного предложения

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что оптовые компании и розничные сети активно закупают морковь, тогда как запасы в хранилищах стремительно сокращаются. Многие фермеры уже успели полностью реализовать заложенную продукцию, когда большинство других крупных хозяйств ведут отгрузки исключительно по ранее заключенным контрактам.

Корнеплод отдают по оптовой цене в 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Рост цен на морковь не сдерживает даже присутствие на рынке больших объемов импортного овоща, в частности, из Польши. При этом продавцы констатируют, что спрос на импортную морковь также остается весьма высоким.

На данный момент цена на качественную морковь в Украине уже среднем в 2,4 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и далее повышать цены при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 31,90 грн/кг.

В АТБ морковь можно купить по 31,49 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 34,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово. Производители массово снижали цены на лук, на фоне стремительного ухудшения качества продукции, заложенной в хранилища.

При этом на прошлой неделе начала дешеветь морковь. В то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти, а также дороже, чем неделей ранее, продавались томаты.

Во фруктовом сегменте начал дешеветь апельсин и снизились цены на яблоко.

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