Среди фруктов начали дешеветь апельсины и яблоки.

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово. Производители массово снижали цены на лук, на фоне стремительного ухудшения качества продукции, заложенной в хранилища.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что стоимость овоща упала с 15-16 гривень за килограмм до 13-15. При этом на прошедшей неделе начала дешеветь морковь – с 25-32 до 23-20 грн/кг.

В то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти. Так, нижняя ценовая граница огурца поднялась с 110 до 120 грн/кг, а сладкий перец подскочил с 140-150 гривень за килограмм до 145-170. Дороже, чем неделей ранее, продавались томаты – верхняя ценовая граница поднялась с 90 до 120 грн/кг. Баклажан подорожал с 110-120 до 180-200 гривень за килограм, а кабачок подешевел с 90-100 до 85-90 грн/кг.

Видео дня

Начали расти цены на качественный чеснок – верхняя ценовая граница поднялась со 150 до 170 грн/кг. В сегменте зелени наблюдалось снижение цен на укроп и петрушку – верхняя ценовая граница снизилась с 200 гривень за килограмм до 180, при этом салат подорожал с 50-100 грн/кг до 150-160.

Во фруктовом сегменте начал дешеветь апельсин – с 68-130 до 65-125 грн/кг. Снизились цены на яблоко с 27-35 до 23-32 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что мясо достаточно дорогое в Украине, поэтому этот продукт не очень популярен, а низкий спрос сдерживает рост цен.

При этом член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин отметил, что цены на молочку в Украине выросли, и изменение стоимости имеет объективные причины.

Кроме того, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в течение 2025 года ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: