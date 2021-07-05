Ситуацию обещают исправить в течение недели.

Запуск рынка земли в Украине поставили на паузу, так как его не удалось запустить в полную силу.

Рынок не заработал, так как нотариусов не подключили к системе Госгеокадастра. Об этом рассказали в эфире "Сниданка з 1 + 1".

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Комментируя ситуацию, в нотариальной палате Украины сообщили, что в стране более 6,5 тысячи нотариусов и всех подсоединить вовремя оказалось невозможно технически. Ситуацию обещают исправить в течение недели.

Цена услуг нотариуса будет составлять 1% от стоимости сделки.

Запуск рынка земли в Украине

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

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Автор: Елена Коваленко