По словам министра, статистика купли-продажи земли после снятия моратория не отличается от аналогичной статистки во время его действия.

За первый день работы в Украине рынка земли, который официально стартовал 1 июля, продано 3 участка сельскохозяйственного назначения.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

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Министр подчеркнул, что статистика по сделкам купли-продажи земли после снятия моратория не отличается от аналогичной статистки во время действия моратория.

"По данным Государственного реестра прав на недвижимость, на 1 июля на основании договоров купли-продажи зарегистрировано право собственности на землю сельхозназначения в объеме 61 сделка, из них три подпадали под мораторий. То есть на всю страну у нас состоялись три сделки подмораторных земель сельхозназначения" , - пояснил Лещенко.

Кроме этого, добавил он, за указанный период были отчуждены 40 земельных участков, которые не подпадали под мораторий, поскольку находились на правовом титуле "личное крестьянское хозяйство".

Также Лещенко отметил, что в последний день перед запуском рынка земли в реестре проходили десятки сделок между юридическими лицами, то есть фактически существовал нерегулируемый теневой рынок земли.

Запуск рынка земли в Украине

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

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Автор: Анна Нагорная