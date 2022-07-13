По оценкам KSE Агроцентра, сейчас общая сумма убытков и потерь в сельском хозяйстве из-за войны составляет $27,6 млрд.

Ориентировочная общая стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине составляет более $600 млн.

Как сообщает пресс-служба Киевской школы экономики (KSE), об этом во время дискуссии отметил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

"Мы видим все больше доказательств того, что РФ ворует наше зерно из оккупированных регионов Украины: из Херсонской области, из Запорожской области. Ориентировочная стоимость этого украденного зерна и масличных культур – более $600 млн", – заявил он.

Сейчас общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам KSE Агроцентра, составляет $27,6 млрд, из которых наибольшей категорией являются убытки из-за несобранных озимых культур ($1,4 млрд) и уничтоженная техника ($926 млн).

По словам Нейтера, по состоянию на сейчас потеряно зернохранилищ общей вместимостью в 4 млн тонн (повреждены или полностью уничтожены). Еще часть зернохранилищ находятся в оккупированных регионах и к ним нет полного доступа.

В свою очередь руководитель KSE Агроцентру Мария Богонос отметила, что по сценарию неограниченного экспорта, украинский аграрный сектор продолжит функционировать по более-менее привычному тренду, несмотря на уменьшение площади пашни и более высокие цены на удобрения и дизель. Однако, если экспорт будет ограничен до 1,5 млн тонн в месяц, то ситуация будет противоположной.

"В 2022 мы ожидаем определенный спад производства и значительное уменьшение количества экспорта зерна. Это приведет к необходимости длительно хранить 45% урожая пшеницы, 50% урожая ячменя и 30% урожая кукурузы", - сообщила эксперт.

По ее словам, если производители этих экспортоориентированных культур не смогут экспортировать свой урожай, у них будет очень мало средств для продолжения производства в 2023 году. В лучшем случае, производители смогут удовлетворить потребности только внутреннего рынка, который является достаточно небольшим. Таким образом, Украина рискует потерять до 10% своего ВВП, если экспорт зерна не будет восстановлен до уровня 2021 года.

"Если зерна не будет, мы увидим серьезные изменения в структуре нашего агропроизводства и аграрного сектора в целом. Производители переориентируются на другие культуры. Производство подсолнечника, пшеницы, кукурузы и ячменя упадет до удовлетворения только внутреннего спроса, в разы меньшего, чем спрос на мировом рынке, который украинский аграрный сектор удовлетворял до сих пор", – резюмировала Богонос.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

12 июля спикер МИД Олег Николенко отметил, что эксперты Украины на четырехсторонней встрече Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

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