Депутаты Госдумы внесли законопроект №163025-8, которым предлагается упростить вывоз сельхозпродукции из Украины.

На пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия заявила о намерении узаконить кражу зерна и другой агропродукции из Украины.

Об этом сообщает сайт Госдумы страны-оккупанта.

Страна-агрессор хочет добавить в таможенный закон отдельный раздел, который "узаконит" ввоз украинских товаров в Россию из "ДНР", "ЛНР" и других оккупированных территорий на основе так называемого "права Евразийского экономического союза".

Депутаты Госдумы внесли законопроект №163025-8, которым предлагается упростить вывоз сельхозпродукции, внеся изменения в закон "О таможенном регулировании". Его хотят рассмотреть экстренно уже 15 июля.

Как говорится в сообщении, сейчас вывозу украинских товаров и продуктов с территорий, которые оккупировали российские войска, мешают таможенники.

"В результате неосуществления свободного пропуска фермеров через государственную границу, последующий ввоз грузов, которые особенно быстро портятся, становится бессмысленным", - отметили Госдуме страны-оккупанта.

Война в Украине и ситуация с зерном:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

По состоянию на 13 июля 2022 года Россия массово поджигала украинские поля.

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