По итогам 2022 года аграрии соберут около 70 миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Лето и созревший урожай принесли новую угрозу аграриям. Стерня и созревшие зерновые легко вспыхивают от артобстрелов.

Об этом пишет Forbes.

Официальной оценки сожженных полей и ущерба от пожаров в масштабах Украины нет. По данным оперативного штаба по фиксации экологических преступлений России при Госэкоинспекции, с начала войны зафиксировано 3000 пожаров на площади свыше 1,5 млн га, из них более трети, или 690 000 га – это сельхозземля, еще 270 000 га – лесные угодья.

Около 22% всей украинской сельхозземли сейчас оккупированы россиянами, свидетельствуют спутниковые данные NASA Harvest. В июле линия фронта тянется более чем на 1000 км. Оккупационные войска обстреливают поля в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях.

"Пожары приведут к катастрофическим последствиям прежде всего потому, что аграрии, которые потеряют урожай, не смогут получить деньги и провести следующие посевные", – отмечают в пресс-службе УЗА.

В Ассоциации прогнозируют, что по итогам 2022 года аграрии соберут около 70 млн т зерновых и масличных культур. В прогноз заложен риск того, что часть урожая не будет собрана или будет уничтожена. Для сравнения: в 2021 году аграрии собрали 106 млн т зерновых и масличных – это был самый большой показатель за всю историю независимой Украины.

Сгоревшие поля могут быть засеяны уже в следующем сезоне, утверждают в пресслужбе Украинской зерновой ассоциации (УЗА). Экологической катастрофы еще нет, но Россия уже нанесла значительный ущерб украинской экосистеме.

Пожары вредят почве и воздуху, в зоне риска оказываются подземные реки и открытые водоемы, которые находятся в непосредственной близости от места попадания снаряда.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Он призвал мир давить на Россию для остановки агрессии, последствиям которой подвергается не только Украина.

Накануне стало известно, что благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

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