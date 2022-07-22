Планируется, что Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна.

После пяти месяцев полномасштабного вторжения России в Украину часть минных заграждений у портов на юге Украины будет снята в рамках договоренностей об экспорте зерна.

Полное разминирование проводиться не будет. Об этом пишет The New York Times.

Проход судов в международные воды обеспечат украинские флот и береговая охрана. Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, после чего они будут отправлены в конечные пункты назначения.

Как сообщает издание, проверку судов, направляющихся в порт Украины, обеспечит Турция. В Стамбуле будет создан центр управления для наблюдения за операцией.

Война в Украине и ситуация с зерном:

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

13 июля в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры относительно возобновления экспорта зерна из украинских портов.

15 июля 2022 года капитанам российских судов, перевозившим украденное украинское зерно, сообщили о подозрении.

Планируется, что Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное ООН, о разблокировке экспорта украинского зерна.

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