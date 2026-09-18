Конгресс начал проверку связей сына Трампа с Кремлем, – The Guardian

После того, как путинский олигарх оплатил свадебную вечеринку Трампа-младшего, у демократов возникли определенные подозрения.

История со свадебной вечеринкой Дональда Трампа-младшего, которую оплатил близкий к Владимиру Путину российский бизнесмен, может иметь для сына президента США гораздо более серьезные последствия, чем просто публичный скандал. Об этом пишет The Guardian.

Издание приводит подробности скандала, о котором уже сообщалось ранее. В центре истории оказался Умар Кремлев – президент Международной боксерской ассоциации и человек, которого СМИ связывают с политическим и деловым окружением Путина. По данным журналистского расследования, он оплатил два дня послесвадебных торжеств Трампа-младшего и его жены Беттины, в частности аренду частного острова для молодоженов и гостей, а также фейерверки.

При этом незадолго до мероприятия Кремлёв сопровождал Владимира Путина во время его поездки в Китай.

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Однако, как отмечает The Guardian, больше всего вопросов вызывает не сама стоимость мероприятия, а характер связей между Кремлёвым и Трампом-младшим и его роль в политическом окружении президента США.

Трамп-младший остается заметной фигурой в окружении своего отца. Автор публикации напоминает, что он сыграл важную роль в выборе Джей Ди Венса в качестве кандидата в вице-президенты в 2024 году, а также был политическим советником Дональда Трампа. По сообщениям, он помогал определять кандидатуры некоторых членов администрации президента.

Именно поэтому внимание привлекает тот факт, что Кремлев фактически оказался в ближайшем окружении человека, имеющего значительное влияние на американскую политику.

В то время как семья Трампа пытается преподнести ситуацию как сугубо частное дело, не имеющее отношения к политике, вопрос уже вышел в политическую плоскость. Демократы в Палате представителей, которые параллельно изучают вопрос обогащения семьи президента во время его пребывания у власти, направили Трампу-младшему письмо. В нем они назвали ситуацию потенциально очень серьезной.

Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что дорогие и малоизвестные подарки сыну действующего президента от человека из окружения Путина вызывают "серьезные вопросы, касающиеся национальной безопасности и коррупции в государственном управлении".

Гарсия подчеркнул политическую роль Трампа-младшего. "Учитывая, что вы, как сообщается, консультируете своего отца, президента Соединенных Штатов, по вопросам национальной безопасности и проверки кандидатов в Белый дом, любое возможное иностранное влияние заслуживает тщательной проверки", – говорится в письме, которое демократ направил сыну президента.

Сам Дональд Трамп заявил, что никогда не слышал о Кремлеве как о близком друге своего сына. В то же время расследование Конгресса может перенести эту историю из плоскости семейных дел в сферу политических связей Трампа-младшего.

"Пока мы ждем, как это будет развиваться, есть важный урок для всех нас: каким бы соблазнительным ни было предложение российского олигарха помочь оплатить салфетки, вилки и ножи, у людей могут возникнуть некоторые вопросы, особенно если ваш отец является президентом Соединенных Штатов", – резюмирует The Guardian.

Дональд Трамп и Россия

Как писал УНИАН, американский политолог Фрэнсис Фукуяма рассказал, что Дональд Трамп всегда был сторонником Москвы еще со времен Советского Союза и поэтому в российско-украинской войне никогда не встанет на сторону Киева. По его словам, Трамп на протяжении десятилетий сначала был просоветским, а затем пророссийским, и даже обвинял НАТО в развязывании "холодной войны".

Фукуяма напомнил, что Трамп неоднократно посещал Москву ещё с 1980-х годов. Изменение риторики американского президента в последние месяцы политолог объясняет не поддержкой Украины, а разочарованием тем, что Россия не смогла быстро одержать победу.

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