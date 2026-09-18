'Пряник' для Путина: Трамп может предложить РФ бизнес-сделки еще до завершения войны, - NYT

В Белом доме рассматривают возможность заключения деловых соглашений с Москвой еще до окончания войны, надеясь подтолкнуть Путина к прекращению боевых действий.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения экономических соглашений с Россией еще до прекращения боевых действий в Украине. По замыслу американских чиновников, такие договоренности могут стать дополнительным стимулом для Владимира Путина согласиться на завершение войны.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух человек, близких к переговорам. По словам одного из американских чиновников, Вашингтон считает, что досрочные бизнес-соглашения могли бы продемонстрировать Москве серьезность намерений США по перезагрузке отношений с Россией.

Такой подход отличается от позиции Трампа, которую он озвучивал ранее. В прошлом году американский президент заявлял, что Соединенные Штаты не будут заключать с Россией крупных экономических соглашений, пока война не будет урегулирована.

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Теперь же американская администрация, по-видимому, пытается совместить давление на Кремль с потенциальными экономическими выгодами.

США одновременно усиливают санкционное давление

Параллельно Конгресс США принял масштабный законопроект о новых санкциях против России. 16 сентября Палата представителей поддержала документ 262 голосами против 159 после того, как в августе его одобрил Сенат.

Законопроект предусматривает ужесточение ограничений в отношении российских энергетического и финансового секторов, представителей российских властей, банков и так называемого "теневого флота". Также президент США получает возможность вводить пошлины до 100% в отношении стран, закупающих российские энергоносители. Документ уже направлен Трампу на подпись.

Таким образом, Вашингтон одновременно рассматривает два инструмента воздействия на Москву – ужесточение санкций и возможные экономические стимулы.

Сторонники санкций в Конгрессе считают, что усиление экономического давления должно заставить Кремль согласиться на переговоры. В то же время в Белом доме ищут дополнительные способы убедить российское руководство прекратить боевые действия.

Какие именно соглашения могут предложить Москве

Пока что конкретный перечень возможных договоренностей не разглашается.

В то же время после встречи Путина со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 5 сентября советник Кремля Юрий Ушаков заявил, что стороны подробно обсуждали экономические вопросы и потенциальные крупные российскоамериканские проекты.

Россия уже давно пытается предложить Вашингтону различные варианты экономического сотрудничества – от совместных проектов в добывающей отрасли до сотрудничества в Арктике и торговли энергоносителями.

По данным источников, близких к переговорам, в команде Трампа считают, что определенные договоренности еще до окончания войны могли бы убедить часть российской элиты в реальности будущего улучшения отношений с США.

Переговоры уперлись в территориальный вопрос

Одним из главных препятствий остается вопрос о территориях.

В ходе недавних переговоров российская сторона настаивает на своих требованиях относительно контроля над частью Донецкой области. Украина не согласна добровольно отдавать территории, которые она контролирует.

Кушнер, выступая на встрече международных сторонников Украины в Киеве, заявил, что Путин уже обозначил свою "линию достижения", однако Украина не согласна отступить до нее.

По словам Кушнера, задача американской администрации как посредника заключается в том, чтобы найти решение, которое позволило бы обеим сторонам продвинуться вперед.

Новый подход Вашингтона может свидетельствовать о попытке изменить тактику после того, как переговоры о территориальных уступках зашли в тупик.

Мирные переговоры

Украинские чиновники ранее сообщали, что переговоры при посредничестве США могут возобновиться в ближайшее время. Среди возможных тем – ограниченное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре или судоходству в Черном море.

В частности, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий раунд мирных переговоров планируется провести в октябре. По его словам, речь идет о трехстороннем формате переговоров, однако он не стал уточнять место проведения потенциальной встречи.

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что США надеются на трехсторонние переговоры по поводу войны России против Украины, но признают отсутствие общего видения между сторонами.

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