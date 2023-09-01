Оба балкера, которые из-за войны были заблокированы в Украине, сейчас идут по временному коридору.

Один из портов Одессы оставили еще два иностранных судна, которые полтора года не могли отправиться в путь из-за вторжения РФ.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта "Южный" и движутся по установленному коридору в направлении Босфора. На борту - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.

По данным пресс-службы, оба балкера - в оперировании сингапурской судоходной компании и находились в порту "Южный" до полномасштабного вторжения. В частности, ANNA-THERESA — с 22 февраля, OCEAN COURTESY - с 16 февраля 2022 года.

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В министерстве отмечают: морской коридор, установленный навигационным поручением ВМС ВСУ, в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Большой Одессы – "Черноморск", "Южный" и Одесский порт - на момент полномасштабного вторжения РФ. Всего, с 15 августа 2023 года временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Первыми этот путь прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 27 августа.

Работа украинских портов - последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле Кремль демонстративно отказался продлевать "зерновое соглашение", после чего президент Украины Владимир Зеленский предупредил: экспорт продовольствия будут продолжать без участия страны-агрессора. Москва пригрозила, что будет топить каждое судно, которое будет следовать в украинские порты. При этом государство-агрессор заявило: будет считать своей целью такие суда, потому что они "могут перевозить оружие". Российские оккупанты сразу начали удары по Одесщине - портам, ангарам с продовольствием, а также по дунайским портовым мощностям.

Позже ВМС ВСУ заявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности, которые заблокированы в портах Большой Одессы из-за вторжения РФ еще с февраля 2022 г.

Уже 16 августа 2023 года из Одесского порта вышел контейнеровоз Джозеф Шульте (флаг Гонконг), 26 августа - временным "коридором" вышел балкер PRIMUS (флаг Либерия). Оба судна находились в Одессе с конца февраля 2022 года.

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