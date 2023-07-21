Президент подчеркнул, что Украина понимает "риски, угрозы и перспективы" действия этой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным министерствам и военным подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

Об этом Зеленский сообщил по результатам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

В частности, участники встречи обсудили защиту украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы и заслушали доклады профильных должностных лиц по этому поводу.

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"Понимаем риски, угрозы, перспективы... Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД - наработать аналогичные дипломатические шаги", - отметил президент.

Кроме того, на ставке обсудили и ситуацию на фронте и заслушали доклады разведок, главнокомандующего и командующих отдельных сил и группировок.

По вопросам военного снабжения, логистики и производства доложили министры обороны и стратегической промышленности.

Также участники заседания затронули тему безопасности на северной границе. "Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ", - добавил Зеленский.

Одной из тем на ставке была и комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. По словам главы государства, на заседании заслушали промежуточный отчет, а до конца месяца ожидают полные результаты инспекции.

Зерновая сделка - что известно

Как известно, Россия отказалась продлевать зерновое соглашение и заявила, что отныне не может дать гарантий безопасности для судоходства в акватории Черного моря.

Вместе с тем, Украина планирует продление действия соглашения и без участия РФ. Президент Украины призывает мировое сообщество давить на Россию, чтобы она не препятствовали экспорту украинского зерна Черным морем.

В свою очередь, в украинском Минобороны также отметили, которые будут рассматривать суда, следующие Черным морем в российские порты и порты на оккупированных территориях, как перевозчиков вооружения. Но намекнули, что имеют возможности топить корабли.

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