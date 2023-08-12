Владельцы судов и капитаны предупреждены о рисках и понимают, что существует как угроза со стороны российского флота, так и опасность наткнуться на мины.

На фоне заблокированного зернового коридора, Украина начала регистрацию торговых судов, заявивших о намерении использовать временные коридоры для пересечения Черного моря.

Как сообщает ЛИГА, об этом заявил во время телемарафона официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, отметив при этом, что владельцы судов и капитаны предупреждены о рисках и понимают, что существует как угроза со стороны российского флота, так и опасность наткнуться на мины.

Процесс регистрации и пересечения будет проводиться под строгим наблюдением Вооруженных сил Украины с целью обеспечения безопасности.

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Информация о количестве зарегистрировавшихся судов разглашается. Плетенчук отметил, что "все подробности относительно этого мероприятия пока не могут быть раскрыты".

Украина еще не определила продолжительность функционирования временных коридоров в Черном море.

Альтернатива зерновому коридору

18 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" сразу же отозвав все гарантии безопасности для зернового коридора. Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

26 июля 2023 года ЕС заявил о том, что готов экспортировать украинское зерно по "коридорам солидарности". "Маршруты солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС на баржах, по железной дороге, автомобильным или внутренним водным путям.

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