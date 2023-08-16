Контейнеровоз находился в порту с 23 февраля 2022 года и для выхода воспользовался временным коридором для торговых судов.

Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Большой Одессы и вышло из одесского порта. Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконг), который находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На борту судна находится более 30 тысяч тонн груза (2 тысячи 114 контейнеров), в частности, с продовольствием.

Министр подчеркнул, что коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России в Украину.

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Кубраков уточнил, что временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа.

По его словам, Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO). Совет IMO признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить любые угрозы и соблюдать международные конвенции.

Напоминается, что последний раз судно выходило в рамках зернового соглашения 16 июля из порта Одесса.

"После срыва "зернового соглашения" РФ прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. Вместе с тем, наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты", - подчеркнул глава министерства.

РФ отказалась продлевать "зерновое соглашение" - что сообщалось

В середине июля Россия отказалась продлевать "зерновое соглашение". В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует продолжить экспорт продовольствия и без участия РФ.

В свою очередь, в РФ заявили, что законными целями будут считать все суда, которые будут следовать в украинские порты. Кроме того, продолжались и до сих пор продолжаются российские атаки на украинские речные и морские порты, а также места хранения агропродукции.

В частности, этой ночью россияне в очередной раз атаковали один из портов Дуная в Одесской области.

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