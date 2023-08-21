Новое соглашение "в настоящее время разрабатывается и активно обсуждается".

Украина завершает разработку схемы с глобальными страховщиками для страхования зерновых судов, следующих в и из ее черноморских портов. Сделка может заработать в следующем месяце.

Как пишет Financial Times, по словам заместителя министра экономики Украины Александра Грибаня, соглашение "сейчас разрабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London.

Сообщается, что эта схема может заработать уже в следующем месяце. Согласно ей, через "опасные места" в украинских водах будут проходить от 5 до 30 кораблей, подчеркивает Грибань.

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Зерновой коридор - что известно

Как сообщал УНИАН, в середине июля Россия отказалась продолжать участие в "зерновом соглашении". После выхода из этого договора оккупанты начали обстреливать и разрушать украинскую портовую инфрастурктуру, чтобы не дать Украине продолжать морской экспорт без их на то согласия. К тому же они пригрозили, что будут атаковать все гражданские суда, которые будут двигаться в сторону украинских портов.

Турция, как посредник "зерновой сделки", выступает за ее возобновление. Эта тема, вероятно, будет обсуждаться во время встречи российского и турецкого президентов в конце августа.

Однако, по информации СМИ, Россия, Турция и Катар планируют заключить новый договор без участия Украины. Согласно ему, Россия будет экспортировать зерно в бедные страны, Турция будет выступать как организатор, а Катар - как спонсор поставок.

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