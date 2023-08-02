Украинские защитники отработали ночью очень эффективно, но систем ПВО не хватает, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашего государства.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, к чему стремятся российские захватчики, когда наносят удары по дунайским портам в Одесской области.

"Переключение" противника на реку Дунай вовсе не означает, что он оставил без своего внимания порты Большой Одессы, рассказала она во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса". "Все порты - важный элемент" зерновой сделки" (из которой РФ демонстративно вышла - УНИАН). Не исключено, что удары по Дунайскому направлению направлены на то, чтобы соответствующим образом отреагировали Силы обороны. В частности, перенаправили определенные системы ПВО на юг Одесской области, но этого не будет", - подчеркнула Гуменюк.

Также она акцентирует: враг все время выискивает новую тактику, подбирает новое оружие, чтобы нанести как можно больший вред Украине. Он ожидает новых решений на уровне дипломатии, но, поняв, что навстречу ему не идут, прибегает к огневым атакам. В частности, по словам Гуменюк, противник усилил огонь вдоль линии фронта, в частности, в Херсонской области, и "засел" в глубокой обороне на Запорожском и восточном направлениях. По мнению спикерки, враг также выискивает способы переключения общего внимания на другие регионы.

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"Так, сегодня ночью была совершена мощная атака с использованием ударных беспилотных аппаратов по портовой инфраструктуре на Дунайском направлении, которое многими экспертами было провозглашено как одна из альтернатив "зерновому вопросу". Именно поэтому враг сосредоточил на нем свое внимание", - говорит Гуменюк.

По ее данным, сегодня ночью на юге Одесской области все подразделения Сил обороны (ПВО, ВМС ВСУ, территориальная оборона и т.д.) объединили усилия, чтобы выставить максимально плотный заградительный огонь против мощного удара вражеских беспилотников. Украинским защитникам удалось уничтожить 11 дронов, но есть и попадания, что привело к соответствующим разрушениям.

"Надо понимать, что у врага большие мощности, а средств ПВО нам, все же, не хватает... этой ночью атака осуществлялась одновременно - на стратегическое направление - портовую инфраструктуру, и столичное направление. Потому что врагу выгодно рассредоточить нашу ПВО. Анализируя тактику врага, мы понимаем, что это - система. То есть, именно такие атаки будут повторяться", - констатирует Гуменюк.

Она напомнила, что сейчас вопрос усиления ПВО в Украине обсуждается на всех уровнях, однако пока еще оккупанты наносят удары по Одесской области, в том числе, чтобы продемонстрировать якобы свою монополию в Черном море.

"В приоритете врага убедить мировое сообщество, в частности, крупных судовладельцев в том, что украинские порты ненадежны, что навигация в направлении подконтрольных Украине портов - опасна", - считает Гуменюк.

Также, по ее мнению, враг пытается дискредитировать Силы обороны, которые якобы неспособны защитить граждан.

"Но результативность ПВО при тех условиях, которые сложились во время этой атаки на Дунай, была очень высокой. Да - не абсолютной, но надо осознавать, что враг тоже изучает способности украинской ПВО, а сегодня была многоволновая атака, с использованием особенностей рельефа...", - утверждает Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 2 августа, российские военные атаковали юг Одесской области дронами-камикадзе Shahed-136, выпущенными из Азовского моря, которые летели через Черное море. Над Одесской областью уничтожено 11 дронов. По данным Одесской областной прокуратуры, враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная.

Повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенные разрушения получило трехэтажное здание морского вокзала.

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