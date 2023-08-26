Сегодня из Одесского морского порта вышел балкер PRIMUS.

Сегодня из Одесского морского порта новым временным "зерновым коридором" вышло второе иностранное гражданское судно, которое находилось в Украине с конца февраля 2022 года.

Об этом сообщает эксперт Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Второй пошел. Держим кулаки, верим в ВСУ - ВМСУ", - подчеркивает он.

В частности, по данным Клименко, из акватории Одесского порта утром в сопровождении лоцманского катера вышел балкер PRIMUS (флаг Либерия). Порт назначения - Варна (Болгария), ожидаемое время прибытия - 27 августа.

Этот балкер прибыл в Одессу накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину - 20 февраля 2022 года, и из-за агрессии России не смог продолжить рейс, указал эксперт.

В июле этого года, во время пребывания в Одессе, у судна сменился владелец. Длина этого балкера - 177 метров, ширина - 28 метров.

Украина открыла временный маршрут после срыва зернового соглашения

Напомним, в июле Россия отказалась продлевать "зерновое соглашение". Тогда президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без участия страны-агрессора. Кремль пригрозил, что будет топить каждое судно, которое будет следовать в украинские порты. При этом РФ заявила, что сочтет своей целью такие суда, потому что они "могут перевозить оружие". После этого оккупанты начали реализовывать удары по зерновой инфраструктуре Одесской области - портах, ангарах с продовольствием, по территории областного центра и так далее.

Позже ВМС ВСУ заявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские корабли, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы. 16 августа из Одесского порта вышел первый контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года. 21 августа он прибыл в Стамбул.

Как подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников в рамках визита в Одессу, он надеется, что новый временный маршрут будет функционировать.

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