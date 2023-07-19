Согласно их утверждению, районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.

В Минобороны Росиийской Федерации заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

"С 00:00 мск 20 июля суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматривать как перевозчики грузов военного назначения. Страны флагов судов, следующих в украинские порты Черного моря, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева", - заявили в Минобороны РФ.

Таким образом армия России сама дала себе разрешение атаковать грузовые гражданские суда как "легитимные цели" после выхода из зерновой сделки.

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Согласно их утверждению, районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.

Срыв зерновой сделки Россией - детали

Сделка по вывозу сельхозпродукции из Украины, в которой участвовали не только стороны войни, но также Турция и ООН, действовала до 17 июля. Россия вышла из нее в одностороннем порядке, хотя ООН предлагала пути решения проблемы - например, переподключить "дочку" Россельхозбанка к системе SWIFT (Россия требовала подключить сам банк). Президент Украины Владимир Зеленский высказывался за продолжение экспорта сельхозпродукции без участия России.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша практических действий по продолжению действия Черноморского зернового коридора без участия России.

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