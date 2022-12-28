Российский миллиардер, производящий удобрения, Андрей Мельниченко лоббирует политиков в Африке, чтобы заставить Европейский союз найти "решение проблемы санкций".

После десяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор ищет способ заставить ЕС смягчить санкции.

Как сообщает Bloomberg, российский миллиардер, производящий удобрения, Андрей Мельниченко лоббирует политиков в Африке, чтобы заставить Европейский союз найти "решение проблемы санкций", которые, по его словам, перекрывают потоки продовольствия и жизненно важных веществ для сельскохозяйственных культур.

Как говорится в материале, Мельниченко прилетел в Южную Африку, чтобы лоббировать политиков в кулуарах предвыборной конференции правящего Африканского национального конгресса. Как говорится в материале, Мельниченко хочет, чтобы Африка поддержала его призывы к ЕС "решить проблему санкций", заявив, что прогнозируемые поставки удобрений, потерянные из-за санкций в течение 12 месяцев, позволят вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 миллионов человек.

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"Я не думаю, что люди, страдающие от нехватки еды, должны принимать сторону в конфликте", - сказал Мельниченко.

Крах российской экономики:

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 2022 года 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки. В тот же день, 21 декабря, стало известно о том, что в России ввели "откат" с иностранцев, продающих бизнес в РФ.

26 декабря 2022 года стало известно о том, что в РФ решили пополнить бюджет за счет уехавших из России.

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