По официальной версии, введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию будет лишь "экономической мерой" по предотвращению оттока капитала.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украну Госдума страны-агрессора заявила о ведении активных работ по изменению законодательства РФ.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы страны-агрессора Вячеслава Володина, изменения в законодательство предусматривают отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения.

По официальной версии, введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо "экономической мерой" по предотвращению оттока капитала.

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Война в Украине и крах российской экономики:

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