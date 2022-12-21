Компаниям разрешат продать свои активы в России, если они согласятся перечислить не менее 10% от операции в виде добровольного взноса в федеральный бюджет.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ приняли решение пополнить бюджет за счет иностранцев, продающих свои активы на территории страны-агрессора.

Как сообщает РБК, компаниям из "недружественных" стран разрешат продать свои активы в России, если они согласятся перечислить не менее 10% от операции в виде добровольного взноса в федеральный бюджет.

Альтернативой этому может быть предоставление покупателю рассрочки платежа на срок до двух лет.

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Такие требования разработала подкомиссия Минфина страны-агрессора по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из "недружественных" стран, которую возглавляет глава ведомства Антон Силуанов. Всего чиновники утвердили четыре критерия.

Помимо выплаты в 10% от суммы сделки в бюджет, компаниям потребуется провести независимую оценку стоимости активов. Продать их можно будет только со скидкой в размере не менее 50% от цены, установленной в ходе независимой оценки.

Война в Украине и заморозка российских активов:

20 октября Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

29 октября в США была длительная дискуссия относительно будущего замороженных активов РФ. Демократическая партия предлагала финансировать Украину за счет арестованных активов РФ, однако группа республиканцев в Палате Представителей и Сенате США выступила против.

31 октября власти Чехии заявила о намерении конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.

В Офисе президента Украины призвали страны Запада прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

По состоянию на 18 ноября 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов.

По состоянию на 1 декабря 2022 года Швейцария заморозила российские активы на 7 милиардов евро.

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