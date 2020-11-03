По мнению представителей аграрных ассоциаций, одним из вариантов решения проблемы является снижение ставки налога на добавленную стоимость для производителей молока и сахара.

Молочная и сахарная отрасли в Украине находятся в глубоком кризисе – производство этой продукции сокращается, из-за чего цены на эти продукты питания стремительно идут вверх.

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Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН рассказал заместитель председателя общественного объединения "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) Михаил Соколов.

"В этом году Украина впервые превратилась в нетто-импортера молочной продукции - с начала года объем импорта значительно превышает экспорт. Такая ситуация сложилась из-за сокращения поголовья коров в промышленном секторе, который обеспечивает более 80% поступлений молока на переработку. Дефицит молока составил более 1 миллиона тонн", - сказал эксперт.

Как отметила вице-президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Анна Лавренюк, за девять месяцев 2020 года поголовье коров сократилось на 6,1% - до 1,75 миллиона голов. Общий вал молока сократился на 2% - до 7,3 миллиона тонн, из которых немногим более 2 миллионов составили надои на фермах, остальное - в хозяйствах населения. При этом она подчеркнула, что в реальности цифры статистики намного ниже, поскольку точные данные о производстве молока в хозяйствах населения отсутствуют.

"В следующем году можно ожидать подорожания молочных продуктов на 5,5%. Эти цифры кажутся небольшими, но уже сейчас затраты на молочные продукты составляют 15% от стоимости продуктовой корзины. В дальнейшем это грозит снижением покупательной способности украинцев, увеличением импорта дешевых молокопродуктов, а также появлением большего количества фальсификата на полках магазинов", - сказала она.

Также негативные тенденции наблюдаются в сахарной отрасли. Из-за сложных погодных условий снизилась урожайность сахарной свеклы, а засуха спровоцировала отсрочку начала сезона сахароварения на 3 недели, из-за чего производство сахара в этом году сократится. Кроме того, по данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", потребление сахара на одного украинца в год за двадцать лет сократилось почти на четверть - до 28,5 килограмма в 2019 году с 36,8 килограмма в 2000 году.

"Если не предпринять никаких шагов, Украина может потерять целую отрасль сахароварения. Также стране грозит углубление кризиса в молочной отрасли. Одним из вариантов решения проблемы является снижение ставки налога на добавленную стоимость для отечественных производителей до хотя бы 14% с 20%", - подчеркнул Соколов.

Зампредседателя ВАР отметил, что снижение ставки НДС будет способствовать увеличению производства молока, что покроет нынешний дефицит сырья и позволит снизить цены на молочные продукты. Также облегчение налогообложения пойдет на пользу производителям сахара и не позволит ценам на эту продукцию расти.

Соколов напомнил, что в сентябре текущего года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий сниженную 14-процентную ставку НДС на операции с некоторыми видами сельхозпродукции, в том числе, крупный рогатый скот и сахарную свеклу.

Что этому предшествовало

По итогам 2019 года производство молока сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости Украины упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

Согласно прогнозу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство молока в Украине к 2030 году может сократиться до 8,8 миллиона тонн.

Производство сахара в Украине в сезоне 2019-2020 годов (сентябрь 2019 - август 2020) составило 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

В текущем сезоне эксперты прогнозируют сокращение производства сахара еще на 20%, а подорожание этого продукта считают неотвратимым.

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Автор: Анна Нагорная