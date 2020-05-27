Производство сахара в Украине упадет: названы причины

"Укрцукор" ожидает, что производство сахара в Украине из свеклы урожая 2020 года сократится на 15%.

Производство сахара в Украине в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 года – август 2021) по сравнению с предыдущим маркетинговым годом сократится на 15% - до 1,2-1,3 млн тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

«Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, производство сахара в 2020-2021 маркетинговом году прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т. Это более чем на 15% меньше, чем годом ранее, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка», - цитирует пресс-служба слова аналитика ассоциации Назара Михайловина.

В ассоциации подчеркнули, что количество перерабатывающих предприятий останется неизменным по сравнению с 2019-2020 маркетинговым годом - 33 сахарных завода.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году украинские производители поставили на внешние рынки 236,8 тыс. тонн сахара, что более чем в два раза меньше, чем в предыдущем году (584,9 тыс. тонн).

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