Минэкономики понизило прогноз урожая зерновых до 60 миллионов тонн

В министерстве объяснили возможное уменьшение урожая дефицитом влаги и экономическими факторами.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины понизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых в стране в 2020 году до 60 миллионов тонн, хотя ранее валовый сбор этих культур прогнозировался на уровне 65-70 миллионов тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"По скорректированному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур", - сказано в сообщении.

При этом прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) под урожай текущего года составляет 15,26 миллиона га, что на 0,3 миллиона га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится – ячменя, сои и сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2019 году собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 75 миллионов тонн. Что касается масличных культур, то урожай подсолнечника в 2019 году достиг 14,6 миллиона тонн, рапса - 3,3 миллиона тонн.