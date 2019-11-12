Украинские аграрии побили рекорд по сбору зерна

Аграрии к 12 ноября намолотили 70,8 млн тонн зерновых - больше, чем за весь 2018 год.

Украинские аграрии по состоянию на 12 ноября намолотили 70,8 млн тонн зерновых - больше, чем за весь 2018 год, когда валовой сбор составил рекордные 70,1 млн тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что урожай собран с площади 14,6 млн га (96%).

В частности, пшеницы собрано 28,1 млн тонн, кукурузы - 30,8 млн тонн, ячменя 8,9 млн тонн, ржи - 333 тыс. тонн, гречихи - 89 тыс. тонн.

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Винницкой (5,8 млн тонн), Полтавской (5,4 млн тонн), Черкасской (4,4 млн тонн), Харьковской (4,3 млн тонн) областях.

Также подсолнечника намолочено 14,5 млн тонн с площади 5,8 млн га (99%), сои – 3,7 млн тонн с площади 1,6 млн га, или 99%.

В то же время в Украине продолжается посевная кампания - к 12 ноября под урожай озимых культур 2020 года засеяно 6,9 млн га, или 95% к прогнозу. В частности, пшеницы озимой посеяно 5,9 млн га, или 95% к прогнозу, ржи - 121 тыс. га, или 99% к прогнозу, озимого ячменя - 906 тыс. га, или 99% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 1,1 млн га, или 101% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по предварительным расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ожидаемый урожай зерновых в Украине в 2019 году составит 74 млн тонн.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил рекордные 70,1 млн тонн.