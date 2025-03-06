Цены на картофель в Украине падают: сколько сейчас стоит килограмм популярного овоща

На сегодня цены на картофель в среднем все еще почти на 20% выше, чем в начале марта прошлого года.

В Украине наблюдается снижение цен на картофель. Об этом сообщают специалисты специализированного портала EastFruit.

Сейчас цены формируются в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главной причиной этого называют подорожание картофеля неделей ранее и неготовность населения закупать продукцию по высоким ценам.

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Впрочем, даже сейчас цены на картофель в Украине в среднем на 18% выше, чем в начале марта прошлого года.

Некоторые специалисты уверены, что впоследствии мы увидим рост цен, который будет вызван дефицитом качественной продукции. По словам специалистов, сейчас запасы картофеля в хозяйствах и у коммерческих производителей стремительно сокращаются.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Auchan популярный овощ можно купить по 28,10 грн/кг.

В АТБ картофель продают по 27,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 29,60 гривни за килограмм.

Цены на картофель в Украине - последние новости

В середине февраля цены на картофель стремительно пошли вниз. Средняя цена популярного овоща на тот момент составляла чуть больше 31 гривни за килограмм, что было на 3,5 грн/кг дешевле, чем в январе этого года. Удешевление картофеля связывали с увеличением импорта, а также ухудшением качества корнеплодов, которые находятся в хранилищах.

В конце февраля УНИАН пообщался с представителями торговых сетей и выяснил, чего можно ожидать от цен на картофель в ближайшие месяцы. Как считают в АТБ и "ЭКО-маркет", украинцы могут столкнуться с ростом цен, однако резких скачков ожидать не стоит.

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