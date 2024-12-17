Эксперты отметили, что украинцам придется платить за любимый напиток почти в два раза больше.

Мировые цены на кофе значительно выросли. Украинский рынок обычно реагирует с небольшим опозданием, но уже в следующем месяце украинцы ощутят подорожание.

"До Нового года и середины января есть вероятность сохранить привычные цены благодаря запасам. Сети кофеен, работающих по фиксированным контрактам, смогут временно удерживать цены, но уже через один сезон (примерно полгода) изменения станут заметны для потребителей как в супермаркетах, так и в заведениях", – объяснил международный эксперт по кофе Вадим Грановский в комментарии РБК-Украина.

При этом совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов отметил, что с момента роста цен на мировых рынках до роста цен в Украине пройдет от двух недель до двух месяцев.

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"Обжариватели почувствуют подорожание уже с начала января, а к февралю цены для потребителей станут аномально высокими. Например, чашка эспрессо, которая сейчас стоит около 40-45 гривень, подорожает до 70 гривень. Латте или капучино, которые сейчас стоят 60 гривень, вырастут в цене до 100 гривень. В общем для конечного покупателя стоимость кофе вырастет на 80-100%", – подчеркивает он.

По словам Титова, высокие цены на кофе, вероятно, продержаться до июля-августа 2025 года. Он отметил, что частичное удешевление – максимум на 20% - можно ожидать после сбора урожая в Бразилии в июне.

В свою очередь в компании Leader Coffee, которая занимается оптовой торговлей кофе, указали, что цена начала расти еще полгода назад - с весны до лета кофе подорожал на 15-20%, а к концу 2024 года стоимость вырастет на 50%. В компании ожидают, что на следующий год кофе может подорожать еще в половину.

Стоит отметить, что Украина преимущественно импортирует арабику из Бразилии и Колумбии, а робусту – из Вьетнама.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Овощи в Украине продолжают дорожать. В частности, возобновился рост цен на картофель. При этом продолжился рост цен на белокочанную капусту и морковь. Дороже, чем неделей ранее продавался репчатый лук.

На фоне невысокого спроса и роста импорта снова начали снижаться отпускные цены на огурцы. На украинском рынке остался только импортные баклажан, из-за чего цены выросли в два раза.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли. Отмечается, что только апельсины прибавили в цене 15-20% - от 80 до 120 гривень, а диапазон цен мандарин составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, клементины – 50-60 гривень.

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