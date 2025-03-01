Украинские фермеры вынуждены снижать цены на огурцы: сколько уже стоит килограмм

Украинские фермеры вынуждены продавать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем год назад.

Цены на огурцы в Украине начали снижаться. Главной причиной удешевления стало то, что почти все местные тепличные комбинаты начали продавать свою продукцию.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что в результате ценовых корректировок огурцов на данный момент продают по 80-120 грн/кг($1,93-2,89/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Еще одним решающим фактором для снижения цен в данном сегменте стало сокращение спроса на этот овощ.

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Стоит отметить, что сегодня украинские фермеры вынуждены продавать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года. При этом не исключается, что в дальнейшем цены еще будут снижаться, потому что предложение местного овоща с каждым днем будет увеличиваться, а темпы сбыта оставляют желать лучшего.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 139 гривень за килограмм.

В АТБ огурцы можно купить по 119,89 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 129 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на прошлой неделе изменились разнопланово. Низкая торговая активность на фоне роста предложения привела к снижению цен на капусту. В то же время начали дорожать свекла, морковь и огурцы.

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