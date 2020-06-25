Украина попала в топ-2 по валютной выручке от экспорта зерна - эксперт

Украина в экспорте зерновых обошла Россию, Аргентину и Бразилию.

Украине в текущем маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020) заработала 9,6 миллиарда долларов на поставках зерновых и стала второй страной в мире по валютной выручке от экспорта зерна.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

"Украина не обошла только США, но для примера – США выращивают 350 миллионов тонн кукурузы и экспортируют более 50 миллионов тонн. Украина же в этом году произвела 35 миллионов тонн кукурузы и экспортировала 30 миллионов тонн. Еще есть куда расти. Но мы уже оставили позади такие большие страны, как Россия, Аргентина, Бразилия", - сказал он.

По прогнозам Горбачева, в следующем сезоне картина экспорта зерновых глобально не изменится и Украина останется в лидерах.

Глава УЗА также отметил, что Украина может выйти на новые рынки сбыта зерна и нарастить объемы поставок в Европу, где в этом году был низкий урожай.

"Главным перспективным рынком для Украины будет Азия, особенно Китай и Индонезия. Там подрастает новое поколение, которое потребляет меньше риса, но больше пшеницы; кроме того, там наблюдается положительная демографическая ситуация. Также перспективным направлением остается Европа, куда в прошлом году мы экспортировали 10 миллионов тонн кукурузы, а годом ранее - 14 миллионов тонн. В этом сезоне в Европе был не очень хороший урожай, поэтому можно также ожидать увеличения экспорта", - сказал эксперт.

По словам Горбачева, Украина производит в три раза больше зерновых, чем потребляет, и в ближайшие годы вряд ли сможет нарастить внутреннее потребление, поэтому потенциально может увеличивать экспорт и доходы в валюте.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн планировалось отправить на экспорт.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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