Украина в этом году сократила экспорт курятины в ЕС на треть

За 5 месяцев Украина экспортировала в ЕС 37,17 тысячи тонн курятины, тогда как за аналогичный период прошлого года объемы поставок достигли 56,07 тысячи тонн.

Украина в январе-мае текущего года сократила экспорт курятины в страны Евросоюза на 33,7% - до 37,17 тысячи тонн против 56,07 тысячи тонн в январе-мае 2019 года.

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Об этом свидетельствуют данные июльского отчета Европейской комиссии.

Таким образом, Украина заняла четвертое место в рейтинге экспортеров мяса птицы в ЕС, уступив Таиланду (78,8 тысячи тонн), Бразилии (105,8 тысячи тонн) и Великобритании (144 тысячи тонн).

Также за 5 месяцев Украина сократила импорт курятины из ЕС на 33% - до 68,82 тысячи тонн. Украина стала четвертым топ-импортером мяса птицы из ЕС после Ганы (78 тысяч тонн), Филиппин (78,6 тысячи тонн) и Великобритании (375,4 тысячи тонн).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина за пять месяцев 2020 года сократила экспорт курятины до 223,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

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